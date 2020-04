Bernate: la raccolta del verde

Il ritiro settimanale porta a porta avverrà nella giornata di giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Il servizio verrà attivato, garantendo un numero massimo di 30 utenti.

Considerato il protrarsi delle restrizioni ministeriali e delle Ordinanze Regionali per il contenimento del diffondersi del Covid-19, l’Amministrazione Comunale di Bernate Ticino ha attivato la raccolta del verde porta a porta. Per usufruire di tale servizio sarà necessario prenotarsi al numero 029754002 -interno 6 - dalle ore 9.00 alle ore 11.00 del giorno mercoledì.

Il ritiro settimanale porta a porta avverrà nella giornata di giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Il servizio verrà attivato, garantendo un numero massimo di 30 utenti, tramite gli operatori comunali addetti al servizio manutenzione.

L’Amministrazione precisa che tale servizio riguarda esclusivamente l’erba da sfalcio da prati, non sono ammessi al ritiro potature e ramaglie. Tale servizio sarà garantito per tutto il periodo di chiusura dell’Ecoarea.

