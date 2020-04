Lo ha detto il sindaco Giuseppe Pignatiello durante il consueto video di aggiornamento sulla situazione Coronavirus. “Non sono questi i comportamenti corretti”.

“Troppe persone in giro per Castano in questa domenica, nonostante i divieti e le restrizioni”. Il sindaco Giuseppe Pignatiello lo dice nel consueto video di aggiornamento sulla situazione Coronavirus in città. Aggiungendo, poi, come proprio ad alcune di queste sono state elevate le apposite sanzioni. “Dispiace davvero tanto, perché vuol dire che, molto probabilmente, non ci siamo ancora resi conto di quella che è la realtà dei fatti e il rischio correlato a simili comportamenti - continua il primo cittadino - Non stupiamoci e non chiediamoci, alla fine, come mai, magari tra qualche settimana, ci potrebbero essere nuovi casi di positività; sarà chiaro a tutti che questi altri non saranno che i risultati di chi non vuole seguire le regole. Non vanifichiamo gli sforzi fatti fino ad oggi”.

