Quarantena di... lettura

In quarantena quale modo migliore di trascorrere il tempo, se non leggere? Manuali per vivere meglio, per ripartire con il lavoro, per reinventarsi, ma anche storie thriller, ecc...

In quarantena quale modo migliore di trascorrere il tempo, se non leggere? Manuali per vivere meglio, per ripartire con il lavoro, per reinventarsi, ma anche storie thriller o che fanno battere il cuore. Ora che alcune librerie hanno riaperto e altre consegnano a domicilio, sfruttiamo questo tempo sospeso per arricchire la mente e viaggiare con la fantasia.

Qui sotto vi sono consigli per tutti i gusti, davvero: chiudiamoci in casa, ma apriamo la mente e il cuore, aprendo un buon libro! Buona lettura!

Cous Cous Blues – Dario La Rosa, bookabook

Il primo libro giallo scritto interamente su smartphone. Edito da bookabook e lanciato in formato esclusivamente digitale, il romanzo di Dario La Rosa è un trittico di racconti gialli ambientati in Sicilia, tra i suoi colori, sapori e profumi per viaggiare con la mente anche in questo momento di emergenza.

21 rituali per cambiare la tua vita – Theresa Cheung, Rizzoli

Si dice che ci vogliano 21 giorni per instaurare una buona abitudine. Ora che abbiamo tutto il tempo del mondo, ecco i 7 rituali da fare al mattino, al pomeriggio e alla sera, i gesti da compiere ogni giorno, per 21 giorni, per attrarre amore, successo e felicità.

Modern love – Daniel Jones, Rizzoli

La posta del cuore sul NY Times che ha commosso milioni di persone e che ha ispirato la serie tv Amazon Prime “Modern Love”, di cui tutti parlano, ora è un libro, con nuovi emozionanti episodi, straordinari quanto normali, dove coraggio e vulnerabilità spuntano d’un tratto a illuminare la pagina, per sorprendere e a commuovere, a far sentire meno solo chi legge.

Insicure di successo – Cecilia Sardeo, Fabbri editore

Abbraccia la paura e provaci lo stesso: per andare oltre il giudizio e le aspettative degli altri. Per valorizzare i dubbi, le debolezze, i fallimenti, trasformandoli in opportunità. Ecco il manuale che ribalta la prospettiva: hai già tutto quello che ti serve.

Sisu - Katja Pantzar, Sonzogno

Sisu – intraducibile parola dal dolce suono – è una filosofia di vita con cui i finlandesi, da generazioni, affrontano le piccole e grandi sfide dell’esistenza. È una sorta di coraggio quotidiano, di grinta, di determinazione che, assai meglio di un’astratta ricerca della felicità, offre gli strumenti per conquistare un concreto benessere. Proprio quando tutto sembra giocare a nostro svantaggio, scatta, in chi pratica la sisu, una sorta di resistenza mentale che permette di vincere lo stress, la paura, la pigrizia. Una guida di esercizi alla portata di tutti che è anche un viaggio nel profondo Nord.

Ubuntu, la via africana alla felicità – Mungi Ngomane, Rizzoli

L’ubuntu ci spiega che un individuo non è niente senza gli altri esseri umani. Include tutti. Accoglie le nostre differenze e le valorizza. Una filosofia di vita che ora più che mai può essere d'aiuto e ispirazione.

Diventa autore della tua vita – Francesco Marconi, BUR

30 giorni per scoprire le tue aspirazioni e cominciare a raggiungerle: dopo il successo negli USA e in Portogallo, sbarca in Italia il metodo ENGAGE per sceneggiare la propria vita e realizzare i propri sogni.

Racconti del crimine – Jun'ichirō Tanizaki, Sonzogno

Sei racconti inediti di un vero maestro del romanzo poliziesco, considerato uno degli scrittori più autorevoli della letteratura giapponese moderna, Tanizaki Jun’ichirō fu nominato più volte per il Premio Nobel.

Il piccolo libro dello yoga - Francesca Senette, Sonda edizioni

Ex volto della tv e ora insegnante di yoga, Francesca Senette racconta le 10 parole chiave di questa disciplina e come ci può aiutare a vivere serenamente, corpo e mente.

Design your life – Bill Burnett e Dave Evans, BUR

Prova, riformula, riprova: dal rivoluzionario corso 'Design your life' di Stanford, il metodo per diventare davvero ciò che si vuole e fare della propria vita un progetto meraviglioso.

Le parole per difenderci - Cinzia Mammoliti, Sonda edizioni

Tra le più lette e apprezzate d’Italia, è una guida scritta dalla criminologa Cinzia Mammoliti per riconoscere e gestire la comunicazione malsana che ci procura stress e ansia. Si può declinare nelle relazioni amorose, ma anche in quelle lavorative o familiari.

Esci dalla gabbia dei tuoi pensieri – Serge Marquis, BUR

Come vincere i circoli viziosi che paralizzano e imparare a vivere il momento presente? Quali sono le chiavi per una mente e un’esistenza felice? Dall’autore del bestseller “Ferma il criceto che hai in testa!”, una guida preziosa per superare le nostre insicurezze e vivere a pieno la nostra vita.

Giochiamo insieme con carta e matita - Andrea Angiolino, Sonda edizioni

È ancora possibile giocare con gli amici e in famiglia senza ricorrere alla novità tecnologica del momento, ma contando su pochi mezzi a disposizione e attivando intuizione e calcolo, psicologia e riflessi, immaginazione e memoria? I giochi con carta e matita rispondono a questa esigenza: occorre soltanto qualcosa per scrivere, una manciata di secondi per capire le regole e almeno un avversario da sfidare, mettendo in atto tattiche e strategie.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro