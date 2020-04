'Zampe alla riscossa' in difficoltà

“Necessitiamo di casette per felini, dosa crocchette e cibo per cani – scrivono i volontari – Non solo, abbiamo 20 colonie feline da sfamare".

Gli effetti negativi del coronavirus si stanno facendo sentire in tanti settori e per tante categorie a rischio: tra queste, anche gli animali. Tanti i quadrupedi abbandonati per via della fake news diramata sul fatto che anche loro siano contagiosi e quelli già accolti da canili e associazioni a loro dedicate non hanno di che sfamarsi per via delle numerose restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Come l'associazione Zampe alla riscossa di Inveruno, che ha lanciato un accorato appello dalla sua pagina Facebook: “Necessitiamo di casette per felini, dosa crocchette e cibo per cani – scrivono i volontari – Non solo, abbiamo 20 colonie feline da sfamare. A causa delle disposizioni contro la diffusione del coronavirus sono saltati alcuni eventi di raccolta fondi e ci troviamo in difficoltà, e anche le consegne Amazon sono sempre più rare. Per questo chiediamo aiuto a voi, ogni piccolo contributo per noi è importantissimo!”.

Per chi volesse aiutarli in modo concreto, è possibile fare una donazione al seguente iban: IT80S3608105138201514801522. “Grazie a chi darà una mano a prenderci cura di loro”.

