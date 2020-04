Arluno e Vanzago per il centro civico

Intesa che funziona si rinnova e potenzia. Arluno e Vanzago si sono strette la mano per altri cinque anni, fino al 2024, per gestire congiuntamente il centro civico 'Bambini di Beslan'.

Intesa che funziona si rinnova e potenzia. Arluno e Vanzago si sono strette la mano per altri cinque anni, fino al 2024, per gestire congiuntamente il centro civico 'Bambini di Beslan' che porta il nome di una città dell'Ossezia nella quale si consumò dall'1 al 3 settembre 2004 un omicidio di massa con la morte di ben 186 piccoli. "La gestione associata del centro civico - spiega il comune di Arluno tra le pieghe della convenzione - attuata nel corso degli anni è stata proficua e tale da fare ritenere opportuna la prosecuzione di tale modalità gestionale per un ulteriore quinquennio". Il centro civico è una struttura adibita, lungo gli anni, a parecchie funzioni sociali e aggregativa per il tempo libero a beneficio di cittadini e associazioni. E l'intesa nasce dal fatto che la sua struttura sorge a cavallo tra i territori dei due comuni. Il rinnovo della convenzione porta con sé anche un beneficio economico non indifferente. Una priorità che rientra in quanto disposto nella stessa convenzione ovvero "perseguire un contenimento delle spese e garantire uniformità di trattamento ai cittadini".

