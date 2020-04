Coronavirus: il punto del sindaco

L'aggiornamento sulla situazione COVID-19 a Dairago. Ad oggi sono in tutto nove i casi accertati di positività, con, purtroppo, un decesso. Il punto anche sulle iniziative.

I casi accertati sono finora nove, di cui uno purtroppo è finito in un decesso. La 'temperatura' della diffusione del COVID-19 sul territorio di Dairago è efficacemente e come sempre fotografata dalle parole del sindaco Paola Rolfi. Quest'ultima risulta anche tra gli oltre cento sindaci che hanno apposto la propria firma in calce alla richiesta rivolta ad Ats Milano e, per conoscenza, anche a Regione e Anci, di potenziare il servizio di sorveglianza territoriale "Incrementando - scrive sul suo profilo social rivolgendosi ai cittadini - il numero delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge che le ha istituite". Intanto sembra decollare a meraviglia l'iniziativa 'Dairago solidale' lanciata proprio con lo scopo di raccogliere fondi per le famiglie più bisognose in preda all'emergenza coronavirus. Le donazioni ad oggi pervenute, infine, sono sei per un totale di 1.550 euro e Rolfi ha rivolto il suo grazie a tutti coloro che hanno voluto contribuire.

