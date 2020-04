Libri o dvd a... casa

La biblioteca di Casorezzo vicina ai suoi utenti anche in questo periodo di emergenza Coronavirus. Scegliete libri o dvd e vi verranno consegnati direttamente a casa.

La sua attività, a causa dell'emergenza da COVID-19, è ferma da quaranta giorni. Ma ora la biblioteca di Casorezzo è pronta a ripartire. Non aprendo fisicamente i battenti, ma rendendosi disponibile a chi voglia concedersi una sana lettura per sconfiggere la noia del dovere stare forzatamente al proprio domicilio. "E' tempo di ripartire - spiega il comune in una nota - le disposizioni di contenimento dell'epidemia del Coronavirus non ci permettono di incontrarci fisicamente negli spazi della biblioteca, prendere i libri dagli scaffali e sfogliarli. Abbiamo perciò deciso che se il lettore non va alla biblioteca, la biblioteca va dal lettore". Insomma, sotto il cielo di Casorezzo, chi vorrà stare in compagnia della cultura potrà farlo anche in questo tempo partcolare. Il servizio partirà da lunedì 20 aprile e il primo passo da compiere sarà consultare attraverso il proprio smartphone o pc il sito www.fondazioneperleggere.it. Sarà, poi, possibile cercare titolo e autore del libro che si vorrà ricevere. Per sapere se sia effettivamente disponibile nel patrimonio bibliotecario del tempio dei libri casorezzese di via Griga, il cittadino dovrà poi inoltrare una email all'indirizzo biblioteca [at] comune [dot] casorezzo [dot] mi [dot] it. "Ci accorderemo poi - spiega il comune - sulle modalità di consegna a casa del libro o del dvd e nel caso si abbiano documento da restituire alla biblioteca dovranno essere consegnati all'operatore che provvederà a riportarli in biblioteca". La consegna dei libri e dei dvd o la restituzione avverranno al cancello dell'abitazione senza che operatore e lettore entrino in contatto. Ma, precisa il comune, è importante fare tutto questo con gli opportuni accorgimenti sanitari che comportano innanzitutto l'impiego della mascherina protettiva. A Casorezzo, quindi, la lettura può riprendere decisamente fiato.

