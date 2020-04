La solidarietà di San Giorgio

Dal 'Pane della solidarietà' alla raccolta fondi per le famiglie più bisognoso: la risposta dei cittadini di San Giorgio su Legnano è stata davvero importate e straordinaria.

Aveva chiamato a raccolta i cittadini per sostenere i più bisognosi e il suo appello non è caduto nel vuoto. Walter Cecchin, sindaco di San Giorgio, suona le campane a festa per il buon esito fatto registrare finora dalle iniziative 'Il pane della solidarietà' e di raccolta fondi per le famiglie piegate in modo particolare dal COVID-19 anche sul piano economico. "Oggi nel nostro cesto del pane solidale - spiega il primo cittadino sangiorgese - i nostri panificatori hanno messo a disposizione ben 32 sacchetti di pane". Pane che si è presto fatto prezioso patrimonio per alcune persone in preda alla crisi. Dati positivi giungono anche dalla sottoscrizione del conto corrente aperto per l'emergenza, finora la cifra raccolta ammonta a 1100 euro, segno dell'ampio spirito di solidarietà che alberga nella piccola ma generosa comunità sangiorgese. "Il carrello con il cuore- spiega ancora Cecchin - ha sicuramente aperto il cuore di tanti sangiorgesi e non che stanno mettendo a disposizione beni di prima necessità nei punti di raccolta stabiliti". Dati ed evidenze che lo rendono orgoglioso di essere il sindaco del paese, di un paese che, conclude, "ogni giorno si sveglia con l'entusiasmo e la voglia di aiutare".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro