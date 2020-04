Il verde direttamente a casa

Vista l'emergenza Coronavirus e l'impossibilità di uscire, se non per motivi di urgenza, il Comune di Turbigo ha attivato il servizio gratuito di ritiro del verde a domicilio.

Uscire di casa e spostarsi solo per casi di urgenza: e, allora, ecco che il Comune di Turbigo, per venire incontro sempre di più ai suoi cittadini, ha deciso di organizzare, in questo periodo di emergenza, un servizio straordinario e gratuito di ritiro del verde a domicilio. "Si invita, pertanto, la popolazione a non recarsi all'ecocentro per il conferimento, appunto, del verde - si legge in una nota dell'Amministrazione comunale". Nello specifico, poi, l'iniziativa si svolgerà nelle giornate di mercoledì 22 e venerdì 24 aprile e chi ne avesse necessità dovrà prenotare; quindi, il giorno effettivo del ritiro (mercoledì o venerdì, insomma) sarà comunicato al diretto interessato al momento della stessa prenotazione. Per prenotarsi, infine, inviare una mail a tecnica [dot] ecologia [at] comune [dot] turbigo [dot] mi [dot] it oppure telefonare allo 0331/899143 (interno 3). Da sottolineare che il verde deve essere messo in sacchi trasparenti della capacità massima di 20 chili, mentre l'esposizione dovrà avvenire dalle 12 del giorno di ritiro.

