Quarto medico di base

Grande novità a Buscate: lunedì 27 aprile ci sarà l'apertura ufficiale dello studio del quarto medico buscatese, la dottoressa Eleonora Ballerio, specializzata in Medicina Generale.

Grande novità a Buscate: lunedì 27 aprile ci sarà l'apertura ufficiale dello studio del quarto medico buscatese, la dottoressa Eleonora Ballerio, specializzata in Medicina Generale. Il suo studio sarà negli ambulatori di piazza della Filanda, insieme ai dottori Zanzottera e Cucchetti, mentre il dottor Branca rimane ubicato al suo solito indirizzo in Piazza Baracca. “Si tratta di un risultato davvero importante per Buscate, che arriva ad avere 4 medici fissi in paese, contro i 3 che vi erano fino a qualche anno fa, prima della dipartita del dottor Lodi e del pensionamento della dottoressa Lena – commenta il sindaco Fabio Merlotti – Un risultato non scontato, visto che la distribuzione dei medici di base da parte di Ats avviene per ambito e non per paese (nell'ambito di Buscate vi sono anche Cuggiono, Bernate Ticino, Inveruno e Arconate) e che il medico in graduatoria può liberamente scegliere in che paese operare. Con lungimiranza, abbiamo chiesto a due associazioni (Avis e Ciclistica Ceramiche Lemer) di lasciar libere le salette di Piazza della Filanda e abbiamo investito circa 30 mila euro per rimettere a nuovo gli spazi e creare degli ambulatori idonei. Il risultato ci ha ripagato oltre le aspettative”.

