COVID-19: altri 7 verbali

Prosegue l'attività di controllo della Polizia locale di Turbigo e Nosate. 5 verbali per assembramento e 2 ad altrettante persone che camminavano lungo l'alzaia.

Il bilancio, alla fine, è di 5 verbali per assembramento e due ad altrettante persone trovate a camminare lungo l'alzaia del Naviglio. Non si ferma l'attività di controllo e monitoraggio della Polizia locale di Turbigo e Nosate. E, così, dopo i servizi messi in campo durante le festività di Pasqua, ecco che, anche in queste ultime ore, gli agenti del comando di piazza Bonomi hanno proseguito con le verifiche per quanto concerne il rispetto delle direttive e dei divieti dell'emergenza Coronavirus. "In totale abbiamo organizzato all'incirca più di 20 accertamenti - commenta il comandante Fabrizio Rudoni - Ci siamo mossi nei vari punti dei due Comuni, sia in centro che nelle periferie e lungo le principali strade di collegamento. Proprio nel corso dell'attività, abbiamo fatto 5 sanzioni (nei pressi della stazione ferroviaria) per assembramento, più altri due cittadino, provenienti dalla vicina Robecchetto con Induno, è che stavano camminando lungo l'alzaia del Naviglio. E' importante che la popolazione segua le regole in essere; da parte nostra, quindi, l'attenzione è e sarà massima, continuando con posti di controllo specifici e mirati in diversi momenti della giornata".

