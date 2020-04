La TV che fa viaggiare...

'Pechino Express', il realty in cui coppie, di famosi e non, si sfida rincorrendosi tra sfide, passaggi, ricerca di ospitalità per la notte in un susseguirsi di eliminazioni.

In settimane in cui siamo forzatamente rinchiusi in casa, ci si aggrappa ad ogni cosa, ed ecco che una delle trasmissioni più apprezzate diventi un'occasione per 'viaggiare'. Parliamo di 'Pechino Express', il realty in cui coppie, di famosi e non, si sfida rincorrendosi tra sfide, passaggi, ricerca di ospitalità per la notte in un susseguirsi di eliminazioni.

Dopo un viaggio lungo settemila chilometri, attraversando tre stagioni (estate, primavera e inverno) e tre affascinanti paesi (Thailandia, Cina e Corea del Sud), la decima e ultima tappa di ‘Pechino Express’ consiste in 84 chilometri e una serie di sfide, per arrivare da Suwon alla capitale sud coreana, Seoul.

Delle dieci coppie vip iniziali, la finale dell’ottava edizione del programma è stata una corsa a tre: ci sono le modelle Ema Kovac e Dayane Mello (‘Le Top’), la prima ex ‘Madre natura’ nel programma di Canale 5 ‘Ciao Darwin’ che secondo il gossip ha intrapreso un flirt con un altro concorrente ora eliminato, Gennaro Lillio (ex di Francesca De André), la seconda ex concorrente de ‘L’Isola dei famosi’. Dopo una partenza in sordina, in finale sono arrivate anche Nicole Rossi e Jennifer Poni, ex protagoniste della terza edizione del docu-reality ‘Il Collegio’, che insieme formano proprio la coppia de ‘Le Collegiali’. E la coppia de ‘I Wedding Planner’, la ‘macchina da guerra’ composta da Enzo Miccio e la sua socia Carolina Gianuzzi.

Il finale... è davvero da non perdere! Anche se ha lasciato l'amore in bocca ai tanti fan appassionati che, in queste settimane, non hanno perso occasione per viaggiare con i protagonisti in posti esotici e lontani.

