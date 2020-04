I corsi di 'Zero Pixel'

L’agenzia di Binasco (MI) ha realizzato 20 webinar incentrati sulle competenze digitali necessarie alle aziende: change management, digital marketing, social network, e-commerce, aspetti organizzativi e legali con la partecipazione dello Studio Legale Zambonin. Lezioni di 40 minuti del valore di 38 euro ciascuna erogate gratuitamente a 2.638 partecipanti tra imprese e professionisti.

Tecnologia e competenze per risollevarsi e progettare un futuro diverso dopo l’emergenza Coronavirus. A metterle a disposizione di imprese e professionisti, in forma di webinar gratuiti, è una piccola agenzia di marketing digitale, la Zero Pixel di Binasco (MI), che in questi giorni, con il suo progetto di formazione a distanza, ha fatto il tutto esaurito: 2.638 i partecipanti che si sono registrati alle lezioni (normalmente acquistabili a 38 euro ciascuna), per un valore simbolico erogato di oltre 100 mila euro.

«In questi giorni di quarantena, anche noi di Zero Pixel ci siamo interrogati su come essere utili e, non potendo regalare mascherine, abbiamo deciso di mettere in campo il nostro sapere e la nostra esperienza per supportare le aziende nella gestione del cambiamento - spiega Marco Daturi, managing partner di Zero Pixel –. Ci siamo messi al lavoro in nove, con il nostro team di relatori e la partecipazione degli avvocati dello Studio Legale Zambonin di Binasco che hanno accettato la nostra proposta. Così abbiamo realizzato contenuti ad hoc sui temi più interessanti per le imprese. È il nostro contributo alla ripartenza, che può avvenire in un solo modo: tutti insieme, mettendo in rete energie, risorse e competenze».

Web e email marketing, social network, e-ecommerce, web design, fotografia e anche aspetti organizzativi e legali connessi a specifici settori (turismo, locazioni) e alla gestione delle persone. Gli argomenti dei 20 webinar proposti sono molto vari, ma hanno un comune denominatore: il focus sul digitale. «È l’elemento determinante per qualsiasi attività - conferma Daturi -. Le nostre imprese avevano già imboccato questa strada, ma ora devono dotarsi rapidamente degli strumenti e delle competenze per raccogliere pienamente la sfida della digital transformation».

Grazie all’attualità dei temi, al taglio adatto al web (lezioni di 30-40 minuti per 100 partecipanti al massimo, collegati tramite l’app Zoom che permette di seguire il video e di interagire con le domande in chat) e all’esperienza dei relatori, i corsi online di Zero Pixel, in programma dal 14 al 21 aprile, hanno registrato il tutto esaurito in soli tre giorni dall’apertura delle iscrizioni. Tra i partecipanti ci sono professionisti, manager, tanti responsabili marketing, specialisti delle vendite e appartenenti al settore dei tour operator, tra i più colpiti dalle conseguenze della crisi. Nonostante le iscrizioni per questo ciclo di lezioni siano chiuse, le richieste continuano ad arrivare: «Il successo dell’iniziativa è stato enorme - conclude Daturi -. Stiamo studiando nuovi temi da affrontare nelle prossime sessioni che andremo ad organizzare dalla prossima settimana e ulteriori modalità per estendere le nostre opportunità di formazione al più alto numero possibile di partecipanti».

