L'impegno di A.E.Z.A.

Anche in questi giorni così particolari prosegue l'impegno dei A.E.Z.A. Guardia Nazionale Onlus per finalità sociali nel territorio.

Un'associazione che ha davvero a cuore il nostro ecostistema e l'aiuto per il prossimo. Anche in questi giorni così particolari prosegue l'impegno dei A.E.Z.A. Guardia Nazionale Onlus che provvede alla protezione dell'Ecosistema con particolare riguardo agli animali, all'ambiente, all'ecologia e di riflesso, alla Natura in genere, con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Un impegno, quindi, che non si ferma, cambia modalità e tipologia di intervento, ma non fa mai mancare il suo apporto ai bisognosi. "Noi di Legnano e Busto Garolfo siamo stati presenti in varie occasioni - segnalano - A Matrice per il terremoto con una raccolta fondi di alimenti e generi di prima necessità; con la raccolta fondi per AISAM Onlus; di essere intervenuti per incidenti stradali supportando le forze dell'ordine nella gestione del traffico. Ci occupiamo di segnalare discariche abusive e verificarne sino alla bonifica dell'area, con i Comuni che abbiamo convenzioni e autorizzazioni cerchiamo indirizzi riconducibili alla proprietà siano far sanzionare i trasgressori.

Siamo decretati quali Guardie GPG quali di Polizia Giudiziaria Zoofila, Ambientale, ci stiamo specializzando quali Guardie Ittiche e Venatorie".

