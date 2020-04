Senza mascherina: sanzionato

La Polizia locale ha fermato nel centro di Castano un cittadino che si aggirava senza alcun dispositivo di protezione individuale. E' scattata la sanzione di 400 euro.

Questa mattina (martedì 14 aprile) gli agenti della Polizia locale hanno sanzionato nel centro di Castano un uomo che girava incurante delle restrizioni per l’emergenza Coronavirus senza mascherina di protezione individuale. Nello specifico, la pattuglia fermava nel centro urbano un cittadino extracomunitario che si aggirava senza alcun dispositivo di protezione, sia esso mascherina, sciarpa o similare. Contestata prontamente così la sanzione amministrativa di 400 euro in ottemperanza all’ordinanza regionale in vigore.

