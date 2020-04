"Buoni spesa, più altre misure"

A lanciare l'idea è 'Insieme per Vanzaghello', attuale gruppo sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale. "Pensiamo, ad esempio, al banco alimentare o alla spesa sospesa".

"Buoni spesa... ok, ma perché non pensare anche ad ulteriori misure da affiancare?". E, allora, ecco tra le proposte, ad esempio, il banco alimentare oppure la cosiddetta 'spesa sospesa'. A lanciare l'idea è 'Insieme per Vanzaghello', attuale gruppo sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale. "Il 29 marzo la Protezione civile stanziava circa 400 milioni di euro da distribuire ai Comuni italiani per affrontare l’emergenza COVID-19 - scrivono sulla loro pagina Facebook - A partire dal 15 aprile, quindi, i primi buoni spesa saranno forse distribuiti a Vanzaghello. Sappiamo bene, però, le lungaggini burocratiche che caratterizzano il nostro Paese, per questo motivo ci saremmo aspettati che venissero prese ulteriori misure in grado di contrastare tali ritardi: ad esempio un banco alimentare o la famosa spesa sospesa oppure una collaborazione con le attività del territorio per l'ottenimento di un'ulteriore scontistica per chi utilizza questi buoni".

