COVID-19: un decesso a Robecchetto

“Purtroppo devo segnalare il decesso di una persona della nostra comunità a causa del COVID-19 - scrive il sindaco Giorgio Braga - La persona era ricoverata in una RSA”.

Una notizia triste quella che arriva da Robecchetto. “Purtroppo devo segnalare il decesso di una persona della nostra comunità a causa del COVID-19 - scrive il sindaco Giorgio Braga - La persona era ricoverata in una RSA, ho espresso alla famiglia le condoglianze e la vicinanza mia e di tutta la nostra comunità. La famiglia non è in quarantena perché è da più di un mese che non poteva accedere alla RSA. Il non potere essere vicini ai propri cari in un momento di bisogno e il non poterli salutare e vedere un'ultima volta, situazione che stanno vivendo o che hanno vissuto anche altri nuclei familiari della nostra comunità, è un fattore ancora più devastante causato dall'epidemia da Coronavirus. A tutti questi nostri concittadini dobbiamo mostrare la massima solidarietà e vicinanza”.

