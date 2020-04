"W i volontari di Castano"

"Tifiamo insieme per la nostra squadra del cuore": l'iniziativa promossa da 'La Goccia', con la collaborazione del Comitato Genitori. Scatta una foto, per ringraziare i volontari.

"Una squadra quando gioca in casa dà il meglio di sé, una squadra già forte diventa fortissima con il tifo dei suoi tifosi". E, allora, ecco che, adesso, tocca, appunto, ai tifosi (ossia i cittadini tutti) far sentire la loro vicinanza alle tante persone che, in questo delicato periodo di emergenza, sono in prima linea per portare sostegno e aiuto alla popolazione. Come? Beh... molto semplice, perché l'idea dell'associazione 'La Goccia', con la collaborazione del Comitato Genitori dell'istituto 'Falcone e Borsellino' di Castano, è stata quella che ognuno castanese si scatti foto simpatiche, con la scritta #11200GRAZIE (come gli abitanti della città), che, un po' alla volta, verranno postate sulla pagina Facebook della stessa realtà associativa e che andranno a comporre un mega video di ringraziamento che abbraccerà virtualmente, appunto, i volontari.

