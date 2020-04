Cuggiono: 17 casi di Covid-19

A Cuggiono il conteggio dei casi ufficiali di cittadini colpiti da Coronavirus arriva a 17 (comprensivi di 4 decessi), ma le situazioni non ufficiali sono ovviamente di più.

Non è certo ora il momento di abbassare la guardia. Anzi. La situazione in Provincia di Milano è ancora lontana da una condizione accettabile e il rischio, se si inizia ora ad allentare la presa per irresponsabilità della gente, che la 'Fase 2' possa iniziare molto ma molto più tardi del resto d'Italia.

A Cuggiono il conteggio dei casi ufficiali di cittadini colpiti da Coronavirus arriva a 17 (comprensivi di 4 decessi), ma le situazioni non ufficiali sono ovviamente di più (sia per altri morti non verificate, alcuni casi a cui non è stato effettuato il tampone, parenti di persone positive probabilmente asintomatiche).

Le molte ambulanze sentite oggi in paese potrebbero non dipendere dal Covid-19, ma rimane la percezione diffusa che negli ultimi giorni in tanti si sono prese 'libertà eccessive' per le uscite di casa e in giro per il paese. Tutti i rappresentanti politici lo ricordano: "Non è il momento di uscire". Altrimenti invece che riprendere a maggio... se ne riparlerà per giugno.

