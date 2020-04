R18 BMW torna alle Cruiser

La R18 ha suscitato interesse, o meglio tanta curiosità, per un modello che si stacca con prepotenza dalla filosofia BMW che il mondo conosce.

La R18 ha suscitato interesse, o meglio tanta curiosità, per un modello che si stacca con prepotenza dalla filosofia BMW che il mondo conosce. Un mondo fatto tendenzialmente fatto di moto per viaggiare attorno a cui orbitano satelliti fatti di sportività, urban utility e classic che seppur piccoli rendono grande la Galassia BMW. Una galassia che ritrova un settore, quello delle Cruiser, con la nuova R 18, BMW Motorrad che di fatto rappresenta un ritorno nel segmento. Un ritorno secondo noi visto che alla fine degli anni ’90 BMW presentava la bellissima R1200C che faceva dello stile, dell’eleganza e dell’esclusività la sua forza; una Cruiser che proiettava allora BMW in un settore tipicamente fatto di moto Americane in cui si inseriva a modo suo, non scimmiottando, bensì cercando una nuova via. L’obbiettivo era probabilmente un esercizio di stile ed offrire alla propria fedele clientela una alternativa in casa. Un’operazione riuscita dal punto di vista immagine, non sappiamo commerciale, ma dai numeri forse l’obbiettivo era un altro. Un ritorno al passato anche andando a scavare nella tradizione riprendendo elementi tecnici e di design da moto storiche come la BMW R5. Insomma una nuova sfida per BMW che R18 sposta di nuovo l’attenzione sui componenti essenziali della moto: una tecnologia purista e senza orpelli, il motore boxer come fulcro del piacere di guida, unitamente a 'buone vibrazioni'. Il design classico che si combina inoltre con una tecnologia pulita, eppure contemporanea, per dare vita a un affascinante concept generale, offrendo un’esperienza di guida tanto raffinata quanto emozionale. Forte del 'Big Boxer' da ben 1802 cc, e di un’estetica che non fa rinunciare alla tecnologia e alla sicurezza che vuol dire ABS, ASC (Automatic Stability Control, escludibile), tre modalità standard di guida: “Rain”, “Roll” e “Rock”e perfino la retromarcia assistita e l’Hill Start Control come opzione di fabbrica che possono aiutare a gestire il peso che supera ampiamente i 300 kg. Decisamente ampia la possibilità di personalizzazione che può contare anche su pezzi realizzati in collaborazione con Roland Sands Design: la 'Machined' e la '2-Tone-Black'. Accessori che fanno lievitare il prezzo che parte dalla base di € 22,990…non poco, ma l’esclusività si paga.

