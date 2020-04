Mascherine per la cittadinanza

Saranno distribuite da alcuni volontari incaricati dal Comune. In parte le rifornisce la stessa Amministrazione comunale, in parte, invece, arrivano dalla Regione.

Per servire, servono come il pane. Per proteggersi a dovere. Il Comune di San Giorgio su Legnano ha reso noto di avere messo a disposizione dei suoi cittadini un certo numero di mascherine. Ad occuparsi della loro distribuzione saranno dei volontari incaricati allo scopo dall'Amministrazione comunale; in parte le rifornisce lo stesso Comune, in altra parte sono di provenienza della Regione. "Tutti sappiamo - scrive il sindaco Walter Cecchin - che questo non basterà assolutamente a risolvere la necessità di mascherine, ma crediamo che abbinata alle precedenti forniture presso i negozianti e alla disponibilità delle farmacie possa dare respiro a questa situazione".

