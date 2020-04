Magenta: chiusi due reparti Covid

Salgono a 106 i casi di positività a Covid-19 registrati nella città di Magenta, di cui 7 sono deceduti. Cala la pressione sull'Ospedale Fornaroli: sono stati chiusi 2 dei 5 reparti dedicati ai pazienti Covid-19.

Salgono a 106 i casi di positività a Covid-19 registrati nella città di Magenta, di cui 7 sono deceduti. Rispetto a mercoledì, si è registrata un’impennata di +7 contagi; sono 17 i casi e 2 i decessi in più rispetto a una settimana fa. Sono più numerosi i dimessi, 27, rispetto ai ricoveri, che si attestano al momento a 16. Migliorano le notizie dall’Ospedale Fornaroli: “Il Primario, Dott. Mumoli, mi ha informato che hanno chiuso 2 reparti dedicati al Covid, che adesso sono 3 dei 5 che erano. Ci sono 53 posti letto liberi e i ricoveri attuali sono una sessantina, mentre gli accessi al Pronto soccorso sono nell’ordine di uno al giorno ieri, 4 negli ultimi giorni. Quindi rispetto ai 20 al giorno di qualche settimana fa, sono numeri decisamente inferiori - ha spiegato il Sindaco, Chiara Calati. - In terapia sub-intensiva ci sono ancora 16 persone”. Il primo cittadino fa appello a tutti i magentini perché, proprio in questi giorni di Pasqua, non cedano alla tentazione di uscire di casa e vanificare i dati positivi che si riscontrano. In questo momento di festa, anche il Comune di Magenta ha deciso di intervenire per il decoro del cimitero cittadino, inviando il proprio personale a mantenere l’ordine in loco.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro