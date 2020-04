Corbetta: sono 70 i casi di Covid-19

In una settimana, i casi (da 52 che erano) sono aumentati di 18 unità, con un aumento medio giornaliero di circa 2,5 casi e un numero di decessi per fortuna invariato.

Sono 70 i casi di positività a Covid-19 registrati tra i residenti del Comune di Corbetta; tra di essi, 6 i decessi, 3 le guarigioni totali, 6 gli ospedalizzati (ma per fortuna non in gravi condizioni), 10 i dimessi, in via di guarigione presso la loro abitazione. In una settimana, i casi (da 52 che erano) sono aumentati di 18 unità, con un aumento medio giornaliero di circa 2,5 casi e un numero di decessi per fortuna invariato. Nel frattempo, è terminata la distribuzione porta a porta a tutte le famiglie corbettesi di 2 mascherine, anche per adempiere all’ordinanza della Regione che obbliga tutti noi a uscire di casa solo con bocca e naso debitamente coperti. Arriva, inoltre, da parte dell’Amministrazione comunale l’annuncio dell’azzeramento del pagamento di tutti i servizi scolastici non usufruiti - servizi di pre- e post-scuola, trasporto scolastico, mensa, asilo nido. Le liste di opposizione PD, Sinistra per Corbetta e Lista Civica il Gabbiano, però, accusano il primo cittadino Marco Ballarini di non aver unito “persone, fatiche e forze politiche” per fronteggiare l’emergenza e chiedono che sia fatta chiarezza rispetto alla situazione della RSA cittadina e rispetto alle misure prese nei confronti del contagio.

