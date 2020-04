"Collaboriamo per il paese"

"Dal 22 febbraio il Sindaco Sara Bettinelli ha sempre condiviso tutto con noi" - ci spiega il capogruppo di 'Insieme per Inveruno e Furato' Francesco Barni.

Un consiglio comunale straordinario, una situazione di emergenza, ma anche una grande collaborazione perchè solo così si può uscire da questo momento. "Dal 22 febbraio il Sindaco Sara Bettinelli ha sempre condiviso tutto con noi - ci spiega il capogruppo di 'Insieme per Inveruno e Furato' Francesco Barni - C'è grande responsabilità, collaborazione, si discute e c'è confronto. Ma con molta trasparenza: ogni settimana, a prescindere dal Consiglio Comunale di ieri, tutto i consiglieri si ritrovano su 'skype' per confrontarci per dare risposte ai nostri paesi".

Un bilancio ovviamente 'urgente' che non è particolarmente programmatico, ma giusto per poter realzzare le urgenze di cui i cittadini hanno bisogno: garantire servizi e non aumentare i costi.

"In merito al bilancio che era in discussione è evidente, come illustrato anche in commissione, che si tratta di un documento redatto per permettere il regolare svolgimento dell’attività amministrativa del Comune dove purtroppo ben siamo consci che le entrate previste saranno difficilmente realizzabili nel corso dell’anno e le spese potranno subire ingenti variazioni dovute al perdurare di questa situazione di emergenza sanitaria ed economica.

Come gruppo di minoranza comprendiamo appieno le difficoltà in cui si trova ad operare l’amministrazione in questo momento e, come fatto dal primo minuto, non vogliamo far venire meno il nostro sostegno agli sforzi che si stanno compiendo.

Oggi ci prendiamo la responsabilità politica, ma prima di tutto la responsabilità di uomini e donne che hanno a cuore il bene del nostro paese, di concretizzare questo nostro sostegno anche attraverso il VOTO FAVOREVOLE al documento di bilancio in approvazione. Torneremo presto nella nostra azione di stimolo, verifica e proposta perché vorrà dire che ci saremo finalmente lasciati alle spalle questo brutto periodo e saremo tornati a vivere a pieno il nostro bel paese".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro