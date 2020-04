La Via Crucis anche virtuale

L'idea pensata a Castano per l'opera di Gaetano Previati nel centenario dalla sua morte. Viste le limitazioni per il COVID-19, ecco un 'virtual tour' tra le 14 stazioni del museo civico.

Un vero e proprio viaggio (anche se virtuale) alla scoperta delle 14 stazioni della Via Crucis di Gaetano Previati. Un 'tour' tra splendide immagini e descrizioni per conoscere ancor più da vicino questa bellissima opera. E fa niente se l'emergenza Coronavirus ha bloccato quella che era l'idea iniziale, perché dalla creatività dell'assessore Luca Fusetti, con la collaborazione degli uffici comunali e di alcuni cittadini e attività commerciali, si renderà ugualmente omaggio ad uno dei simboli della Pasqua e di Castano. Ecco, infatti, da domani (venerdì 10 aprile) sul sito internet del Comune e sulle pagine social ufficiali, appunto, un 'virtual tour' di presentazione delle singole tele (oggi custodite al museo civico di via Corio). "Un'iniziativa che vuole continuare a tenere viva la cultura e, soprattutto, gli eventi che promuovono il 'nostro' capolavoro nel centenario dalla morte dello stesso Previati - commenta Fusetti - Inizialmente, l'intenzione era di organizzare un qualcosa che potesse coinvolgere la comunità pastorale Santo Crocifisso e la popolazione, ma, purtroppo, a causa delle restrizioni e dei divieti in atto per contrastare il COVID-19, abbiamo dovuto fare dei cambiamenti. L'idea che ci è venuta è stata, allora, questa; riteniamo, comunque, che si tratti di un'importante occasione per scoprire meglio la Via Crucis, con le sue caratteristiche e particolarità. Voglio ringraziare chi ha collaborato, affinché il progetto diventasse realtà: dagli uffici comunali a Franco Gualdoni (per le foto) e a 'Tamburini Fotografi' per il montaggio".

