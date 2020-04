Novara, città... 'sospesa'

Un reportage tra le vie e le piazze di Novara al tempo del Coronavirus. Le foto del nostro collaboratore e fotografo di Castano Primo, Franco Gualdoni.

Le città che si svuotano, la poca gente in giro e, attorno, un silenzio quasi irreale. Una Novara ‘diversa’ e insolita quella che si presenta davanti agli occhi in questi giorni, ma in fondo diversamente non potrebbe essere, perché anche qui, come in tutto il resto del nostro Paese, si sta vivendo la delicata e complessa emergenza Coronavirus. Le bellissime immagini, scattate dal nostro collaboratore e fotografo di Castano, Franco Gualdoni, insomma, raccontano di piazze, vie e luoghi praticamente o quasi deserti; un’atmosfera strana che, inevitabilmente, non può non colpire le attenzioni di tutti noi, abituati a vedere ed a rapportarci, in maniera costante e continua, con il traffico, il caos e i tanti cittadini in giro per lavoro, relax o semplicemente per una tranquilla passeggiata. Oggi, però, come detto, è un’altra storia. Oggi il rumore ed il movimento hanno lasciato il posto alla quiete. (Foto di Franco Gualdoni)

