Scappano nel bosco: fermati

Gli agenti della Polizia locale di Castano Primo li hanno fermati nelle scorse ore. Uno è residente a Turbigo, l'altro, invece, a Novara. Volevano comprare la droga.

A Castano Primo prosegue l’attività di controllo del territorio nel rispetto delle restrizioni per il COVID-19 anche in questo lunedì di Pasquetta. La pattuglia ha effettuato, infatti, vari controlli nell’area urbana e periferica del paese. Diverse le persone controllate, sia a bordo di autoveicoli, sia a piedi e all'altezza di un'area boschiva ecco che, dopo un concitato inseguimento, venivano fermati, prima un residente nel limitrofo comune di Turbigo e un altro di Novara. Per i due, che venivano sanzionati per la normativa vigente in materia di contenimento emidemiologico, è stata altresì richiesta la misura di prevenzione (per uno scattava anche il biglietto d’invito a comparire presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano). Dall’attività posta in essere emergeva, infine, che gli stessi si erano recati nell’area boschiva per reperire stupefacenti.

