Il cuore grande dell'Azzurra Soccorso

Numerosi i volontari che stanno fornendo grande assistenza per ogni necessità ai cittadini di Cuggiono e dei paesi limitrofi. Da mercoledì, attivi anche per la distribuzione cuggionese delle mascherine casa per casa.

Il virus ci ha colti all’improvviso, ma insieme possiamo fermare la sua corsa… restando a casa e rispettando le misure che ci vengono chieste. Ma ci sono attività che non si fermano, anzi, sono più impegnate di prima, con volontari in prima linea, in questo periodo di emergenza, per assistenza e piccoli servizi, che, senza troppo clamore, permettono di rispondere in modo tempestivo ai bisogni dei cittadini, soprattutto per progetti a sostegno delle persone più deboli e fragili. Questa è, da sempre, la missione di Azzurra Soccorso Cuggiono: una presenza importantissima per il nostro territorio, in queste settimane intensamente dedicata, in collaborazione con il Comune di Cuggiono, per reagire e attivarsi per il bene di tutti. I suoi volontari sono impegnati in vari fronti: 112, servizi intra ospedalieri, dimissioni, trasporti privati. “Oggi stiamo ultimando la consegna di mascherine (il Comune di Cuggiono ce ne ha fornite 3200) nell’ultima parte del paese che non avevamo ancora coperto. Questo ha significato un pomeriggio di lavoro per i nostri volontari che si sono adoperati per imbustarle tutte e, successivamente, tempo per distribuirle. So che qualcuno si è ‘lamentato’ per il fatto che confidava in un numero maggiore di mascherine per famiglia ma, al momento, questo è quanto abbiamo ricevuto dal Comune e ne abbiamo consegnata una per cassetta della posta/nucleo famigliare - ci spiega Fernando Ranzani, presidente dell'Associazione - Si tratta di una prima tranche: crediamo che successivamente ne arriveranno altre dalla Regione, se ciò accadrà potremo consegnarne ancora alla popolazione. Siamo attivi anche nella consegna a domicilio di farmaci (veniamo contattati dai medici per cittadini over 65 anni, con particolari problematiche, o per persone attualmente in quarantena, ma se avete bisogno di questo servizio potete chiamare il nostro centralino allo 0297240032 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00) ma anche di pc che, tramite gli assistenti sociali, abbiamo fornito ad alcuni ragazzi in difficoltà che ne necessitavano per seguire le lezioni online previste a causa della chiusura delle scuole”. ‘Non ci fermiano!’, scrivono sulla pagina Facebook dell’Associazione, ma “è necessario che i nostri soccorritori siano protetti!: la protezione che questa emergenza internazionale ci richiede, purtroppo, in questo momento corrisponde a spese cospicue che, anche per la nostra associazione, iniziano a mettere in difficoltà. La raccolta fondi è destinata all’acquisto di dispositivi di protezione individuale per i nostri operatori (mascherine chirurgiche, FFP2/3, tute e camici TNT monouso, guanti, disinfettante,ecc..). Per questo ci appelliamo ancora una volta alla vostra generosità. Qualunque contributo, seppur minimo, sarebbe un grandissimo aiuto..ognuno di noi può fare la differenza! Sostieni l’assistenza sanitaria del tuo territorio, aiutaci ad aiutarti”.

“Già diverse persone hanno donato, con generosità, così come diversi enti ed associazioni, cuggionesi ma anche del territorio, ma abbiamo bisogno davvero ancora di aiuti. Ringrazio chi già ci ha aiutato, come può, e ci dimostra il suo prezioso sostegno per il nostro servizio, riconoscendo il grande sforzo che stiamo facendo - commenta il presidente Fernando Ranzani - Personalmente ringrazio i volontari dell’associazione, alcuni anche molto giovani, che si stanno impegnando per fare quanto possibile in questa situazione delicata. Nei nostri servizi vediamo purtroppo diverse persone in giro per il paese, che, forse, prendono alla leggera e non capiscono la gravità dell’emergenza… La maggior parte dei cittadini, invece, ha capito. Noi facciamo il massimo, per il bene di tutti. Ogni aiuto è prezioso, ognuno può fare la sua parte”.

Campagna GoFundMe: https://www.gofundme.com/f/covid19-azzurra-soccorso-ha-biso…

Dona tramite bonifico: IBAN IT81N0503433061000000061322

Puoi donarci del materiale? Scrivici: azzurrasoccorso [at] alice [dot] it

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro