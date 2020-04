Inter Sos per il Covid-19

Magenta: barelle a biocontenimento sulle ambulanze Inter Sos per trasporto pazienti Covid - 19. Arrivate le prime due di un'ordine complessivo di 4.

Due barelle di biocontenimento e, presto, ne arriveranno altre due. Sono a disposizione a partire da oggi presso la pubblica assistenza Inter Sos di Magenta e verranno utilizzate per i trasferimenti di pazienti affetti da Covid – 19. Si sono rese necessarie per far fronte all’emergenza e sono idonee per il trasporto di pazienti contagiati. Ma come funzionano e come vengono utilizzate le barelle a biocontenimento? A spiegarcelo sono direttamente i soccorritori di Inter Sos. “Queste barelle speciali funzionano con dei filtri per l’aria, uno in ingresso e uno in uscita – spiegano – Godono di strumentazione particolare per poter lavorare in tutta sicurezza. Ci sono dei guanti in lattice per poter eseguire manovre o poter operare sul paziente. Tramite delle cerniere apposite è possibile intubare o somministrare farmaci senza dover aprire completamente l’involucro”.

