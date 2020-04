Il test dell'immunità

Si tratta di un test che attraverso un prelievo di sangue, verifichera' chi ha sviluppato gli anticorpi al Covid-19. Entro 2 settimane e' attesa la certificazione CE.

"Il test - ha il governatore Attilio Fontana - serve a rilevare che una persona che ha contratto il virus, considerata guarita perche' negativa a due tamponi a distanza di qualche giorno, ha sviluppato quegli anticorpi che gli consentiranno di non ammalarsi di nuovo. Quindi da una parte ci sara' chi ricevera' una 'patente di immunita', dall'altra parte, chi non risultera' immune, dovra' continuare a mantenere le precauzioni attualmente

adottate per tuti".

"Relativamente alla presunta mala gestione degli ospiti all'interno delle Rsa, sulle quali voglio ricordare abbiamo solo una funzione di sorveglianza essendo esse gestite da soggetti privati - ha sottolineato Fontana - abbiamo deciso di istituire una Commissione di verifica, per accertare se siano state rispettate le misure trasmesse da Regione Lombardia per gestire l'emergenza Coronavirus. Oggi, inoltre abbiamo dato mandato

all'Ats di Milano di istituirne una ad hoc per la Rsa del Pio Albergo Trivulzio. Abbiamo chiesto anche al Comune di Milano che d'intesa con Regione esprime il direttore generale della Asp, di fornirci un nominativo che rappresenti l'Amministrazione all'interno della Commissione".

Il presidente ha poi sottolineato, riguardo al fatto di aver favorito con una delibera regionale, l'ingresso di pazienti Covid-19 nelle Rsa, "solo 15 strutture, tra le quali non figura Pio Albergo Trivulzio, su 708 si sono offerte di ospitarli, per un totale di 150 pazienti su 6.000 posti letto. Un numero esiguo anche perche' requisito fondamentale per poterlo fare era che avessero a disposizione strutture e organici indipendenti".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro