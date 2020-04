Il Comune cura il cimitero

Un esempio, bellissimo, di attenzione ai propri cari e al valore del ricordo della comunità viene da Inveruno. Il Comune, infatti, si è fatto carico di curare il cimitero.

In tempi di 'lockdown' nessuno può compiere le normali azioni che per molti, troppi anni, abbiamo dato fin troppo per scontato. Dal fare la spesa all'andare a trovare i parenti, dalle commissioni in posta e in banca al comprare un giornale. Per tanti, uno dei 'riti' normali, per legami che nemmeno la morte ferma. è andare a trovare i cari defunti al cimitero cittadino. Per motivi di sicurezza sanitaria, anche i campisanti dei nostri paesi son dovuti chiudere, per brevissime e sporadiche aperture solo nei momenti di sepoltura dei defunti (anche i funerali sono sospesi).

Un esempio, bellissimo, di attenzione ai propri cari e al valore del ricordo della comunità viene da Inveruno. Il Comune, infatti, si è fatto carico di curare il cimitero.

"Da tempo non è possibile recarsi presso i nostri cimiteri a causa dell’emergenza Covid - ha spiegato il Sindaco Sara Bettinelli - Vi informiamo che ci stiamo occupando delle tombe e dei loculi dei nostri cari. Si provvede a buttare i fiori oramai non più idonei, abbiamo igienizzato i vasi grazie anche all’aiuto di esperti del settore e la cura degli spazi è costante".

