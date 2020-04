In tutto 28 casi a Busto Garolfo

Salgono a 28 le persone risultate positive al Coronavirus a Busto Garolfo e Olcella. "Mi informano - dice il sindaco Susanna Biondi - di gente in giro senza motivo. Non va bene".

Salgono a 28 i casi accertati di positività al Coronavirus a Busto Garolfo e Olcella. A comunicarlo, come sempre, è il sindaco Susanna Biondi. "Tra questi, 19 sono a casa, stanno tutti abbastanza bene e alcuni attendono di fare in questa settimana il tampone per accertare la guarigione. Tra i ricoverati ci sono generalmente dei progressi e due di loro dovrebbero essere prossimi alle dimissioni. Simili notizie, nell'insieme positive, non devono però incoraggiare nessuno a tenere comportamenti irresponsabili. La situazione è davvero critica, ne va della salute di tutti, se non addirittura della vita. Dobbiamo considerare anche i gravissimi danni alla nostra economia che alla fine pagheremo tutti e che molti stanno già pesantemente affrontando. Invece, in questi giorni il comportamento generale in paese è davvero peggiorato. La Polizia Locale mi riporta un gran via vai che spesso è difficile bloccare con le sanzioni perché andare a fare la spesa o comprare il giornale o le sigarette, di per sé sono comportamenti ammessi. Ma molti se ne approfittano ed escono di continuo con una scusa o con l’altra. Non va bene!".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro