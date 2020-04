"Lento miglioramento, ma serve prudenza"

"Lo ripetiamo: non bisogna uscire e, se si deve andare a fare la spesa, e' opportuno sia uno solo per famiglia e si approvvigioni di quel che serve per piu' giorni".

Anche nella giornata di ieri, domenica, sono aumentati gli spostamenti in Lombardia: "I dati ci dicono che abbiamo avuto un +1% rispetto a domenica scorsa" e "mediamente" l'ultima settimana lavorativa segna "l'1-1,5% in piu' di movimenti rispetto sempre alla settimana scorsa". Il vicepresidente ha ribadito, osservando i grafici, che "e' chiaro come migliaia di persone in piu' si siano spostate ieri, giornata festiva, generando una mobilita' che non e' imputabile a necessita' di carattere lavorativo".

I movimenti maggiori di ieri si sono verificati "alle 12, alle 18 e cosa strana anche alle 23: un picco di movimenti anomalo che stiamo cercando di analizzare e ci ha sorpreso" - ha

aggiunto Sala. Complice il bel tempo in questo weekend, i lombardi sono usciti di piu' rispetto al precedente fine settimana.

"Nei giorni feriali, soprattutto giovedi' e venerdi', la mobilita' e' cresciuta in media del 2% rispetto agli stessi giorni della settimana precedente. Non va bene - ha rimarcato il vicepresidente Sala - dobbiamo fare appello al senso di responsabilita' dei cittadini lombardi affinche' capiscano l'importanza di non uscire, se non per stretta necessita'".

"Lo ripetiamo: non bisogna uscire e, se si deve andare a fare la spesa, e' opportuno sia uno solo per famiglia e si approvvigioni di quel che serve per piu' giorni, evitando coi' di uscire quotidianamente. Piu' persone si recano nei negozi o nei supermercati per piccole spese - ha concluso Fabrizio Sala - piu' si producono code eccessive".

"In Lombardia stiamo assistendo a un lento, ma costante miglioramento, oggi anche su Milano. Complessivamente, dunque, i dati confermano che in Lombardia c'e' una costante riduzione, non un crollo, dei contagi. E allora non bisogna allentare l'attenzione, ma andare avanti si questa strada continuando a rispettare le norme restrittive".

Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la quotidiana diretta sulla pagina Facebook di LombardiaNotizieOnline.

I DATI - Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti

- i casi positivi sono: 51.534 (+1.079)

ieri: 50.455 (+1.337)

- i decessi: 9.202 (+297)

ieri: 8.905 (+249)

- i dimessi e in isolamento domiciliare 29.075, di cui con almeno un passaggio in ospedale e quindi in isolamento domiciliare 13.863 (+437) e 15.212 (+851) per cui non si rileva alcun passaggio in ospedale

- in terapia intensiva: 1.343 (+26)

ieri: 1.317 (-9)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 11.914 (-95)

ieri: 12.009 (+7)

- i tamponi effettuati: 154.989 (+5.005)

ieri: 149.984 (+8.107)

