Lo spettacolo della super luna

L'appuntamento è per la notte tra il 7 e l'8 aprile: ecco la super luna. La Luna piena, infatti, proprio in questa occasione sarà più vicina del solito e apparirà un po' più grande e il 15% più luminosa. E' la terza, dopo quelle dei due mesi precedenti, ma sarà ancora più super perché sarà ancora più vicina. La notte tra il 7 e l'8 aprile, inoltre, il nostro satellite raggiungerà la fase di luna piena in prossimità della minima distanza dalla Terra (perigeo), che toccherà alle 20.10 del 7 aprile.

