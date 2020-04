A spasso sul Villoresi: sanzionato

Una passeggiata all’aria aperta è costata 400 euro di sanzione amministrativa per mancato rispetto delle restrizioni COVID-19 ad un cittadino di origine pakistana residente in paese.

Gli agenti della Polizia locale hanno sanzionato un residente nel comune di Castano Primo che stava passeggiando lungo il canale Villoresi. Una passeggiata all’aria aperta è così costata 400 euro di sanzione amministrativa per mancato rispetto delle restrizioni COVID-19 ad un cittadino di origine pakistana residente in paese, notato dagli agenti di piazza Mazzini proprio mentre camminava sull’alzaia del Villoresi. Posti di controllo, invece, sono stati effettuati sulla via Sant’Antonino, dove sono stati controllati svariati mezzi e conducenti. Gli agenti hanno, poi, provveduto al controllo di persone che giungevano presso la stazione ferroviaria, nonché un’attenta attività è stata effettuata all'accertamento dei cittadini che si recano fuori dalle proprie abitazioni con giustificato motivo, ma che debbono avere obbligatoriamente la mascherina o altro indumento simile indossato.

