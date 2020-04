CTN non ti lascia solo...

CinemaTeatroNuovo Magenta: quattro opzioni (più alcune sorprese) per vivere insieme, anche a distanza, questo periodo 'speciale'. Lontani fisicamente, ma vicini con il cuore.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Vi abbiamo già annunciato, all'inizio di marzo, la programmazione, fruibile on-line, dei migliori spettacoli di TiRaccontoUnLibro e TiRaccontoUnLibroJunior. Nel frattempo, non solo la lista degli appuntamenti TRUL si è notevolmente allungata e stiamo avendo ottimi riscontri dal nostro pubblico (mettiamo a disposizione tre spettacoli a settimana di cui 1 dedicato ai bambini), ma abbiamo anche ampliato le proposte, sia di cinema che di teatro in streaming od online. Sono quattro i filoni da cui attingere sul nostro sito: 'Ti racconto un Libro', 'Cinema dal Divano e Consigli di Visione', 'Eventi Online' e 'Pillole di cinema'. Più un link speciale 'Racconti in tempo di Peste' (compagnia Corrado D'Elia con Teatro Pubblico Ligure), più il cartellone condiviso con le Sale di Comunità sorelle della Diocesi di Milano. Più... per la Settimana Santa, una sorpresa, anzi due ! Qui sotto tutti i dettagli delle iniziative. "Stiamo facendo uno sforzo per stare quanto più possibile vicino al nostro pubblico in questo momento critico, che può diventare anche una opportunità", spiega il Direttore della Sala, Alberto Baroni. "Insieme ai nostri volontari ed amici professionisti di cinema o teatro collaboratori, insieme a tutta la comunità della Diocesi di Milano (attraverso ACEC), cerchiamo di dare spunti e contenuti facilmente fruibili, di qualità e senso morale (pur nella leggerezza), e dedicati ad ogni età, per le persone magari sole in casa e per le famiglie". IL NOSTRO TRUL E TRUL JR: Gli appuntamenti con #riviviamoli, ovverosia la messa in onda - tramite link dal sito al nostro canale YouTube - dei migliori spettacoli di TiRaccontoUnLibro (audio accompagnato dalle fotografie di scena) sono arrivati a 16 : 12 Trul e 4 Trul Jr ! Ultimi titoli - insieme a molti altri! - sono 'La bambina drago' (Ariel Jr 2017, consigliato per la domenica pomeriggio in famiglia) e 'Il grande Gatsby' (Schedia Teatro, 2014) oppure 'Il pranzo di Babette' (Ariel 2015). IL CINEMA DAL DIVANO ED I CONSIGLI DI VISIONE: Non si poteva non dedicarsi al cinema: "Doppia possibilità dal nostro sito : il formato da noi creato 'Cinema dal divano' insieme ai 'Consigli di visione'; praticamente, suggerimenti - con link ! - dall'offerta delle piattaforme online più diffuse e quindi facilmente reperibili e fruibili (RaiCinema, RaiPlay, prevalentemente o su Canali Tv in chiaro), attraverso i consigli di amici di CtN professionisti del cinema ma anche da parte del nostro stesso pubblico (per esempio la nostra giovane utente, Margherita, ci ha mandato come consiglio di visione "Piccole Donne" : trovate il suo video nella sezione). PARTECIPA ANCHE TU CON NOI: Inviaci un breve video di presentazione del tuo "suggerimento" (facilmente confezionabile con uno smartphone) con indicazione del sito ove reperire e vedere il film: info [at] teatronuovo [dot] com oppure attraverso i nostri canali social e la pagina Facebook cinemateatroNuovo o la Community CTN: AMICI DI CTN MAGENTA : li vaglieremo e quelli rispondenti ai criteri CTN li pubblicheremo in sezione e sui nostri social. PILLOLE DI CINEMA CON ANDREA CHIMENTO: Ultima sezione proposta sul sito, grazie alla gentile collaborazione con il nostro amico e critico cinematografico Andrea Chimento, "Pillole di Cinema", brevi ritratti e filmografie dei registi che hanno fatto la storia del Cinema, attraverso le locandine dei loro film. TEATRO - CORRADO D'ELIA ED I RACCONTI IN TEMPO DI PESTE: In fondo alla sezione TRUL del sito troviamo poi una speciale proposta: "Racconti in tempo di peste" : una idea e proposta della Compagnia Corrado d'Elia e Teatro Pubblico Ligure, che così presentano l'iniziativa : "Ogni giorno, per cento giorni, un racconto, a comporre una stagione web di contributi culturali che sia una risposta al presente e un patrimonio per il futuro. Racconti nati qui e ora per noi, per Voi; donati con generosità (in un momento in cui il Teatro e i suoi lavoratori sono fermi e senza lavoro) da artisti, scrittori, giornalisti, poeti, musicisti. Perché l’arte, la parola, la musica è ciò che ci fa sentire insieme oltre la paura". Ogni giorno in scena da mezzogiorno in punto su: www.corradodelia.it/raccontintempodipeste. "Insomma... abbiamo liberato i nostri archivi, le nostre amicizie, e la nostra creatività, per non abbandonare - metaforicamente - il nostro affezionato pubblico e per interagire con loro", spiega Baroni; "Dai nostri volontari è poi nata l'esigenza di dedicare un messaggio speciale al pubblico CTN e dalle prossime ore aprendo il nostro sito www.teatronuovo.com c'è una sorpresa per voi...". SPECIALE SETTIMANA SANTA: Da ultimo, non poteva mancare una programmazione speciale per la Settimana Santa. Nella sezione ' Ti Racconto un Libro ' ecco per voi 'Ti Racconto La Bibbia': La storia di Abramo e La storia di Ruth, "Settacoli che son stati una pietra miliare della nostra produzione Ariel", ricorda Baroni. Ad inaugurare la programmazione "Santa", un bellissimo monologo di teatro: 'Giobbe', con Roberto Anglisani. "Molti lo hanno visto da noi in sala lo scorso anno per i teatri del Sacro, apprezzandolo moltissimo. Una buona occasione per riviverlo, rimeditarlo, e sorridere insieme; poiché la storia di Giobbe è la storia di un uomo semplice, come recita il sottotitolo dello spettacolo". Si tratta di un appuntamento in streaming dal cinema San Giuseppe di Brugherio - lunedì 6 aprile alle 21. LA CONDIVISIONE CON ACEC E DIOCESI DI MILANO: Ed infine, la condivisione con le altre Sale di Comunità del circuito Diocesi di Milano. "L'occasione ci ha naturalmente portati a ragionare insieme, agire in accordo ed a condividere iniziative, contenuti e canali", sottolinea Alberto Baroni; "In definitiva, ciò che proponiamo al nostro pubblico è uno spirito di "comunità" che ci aiuta a superare i momenti difficili, fa scattare le virtù di vicinanza e solidarietà, la condivisione delle energie migliori. Se il virus ci allontana fisicamente, il nostro cuore ed i nostri valori umani e spirituali ci portano a cercare e riconoscere il nostro prossimo. In fondo è ciò che speriamo rimanga quando avremo sconfitto questa malattia e torneremo alla quotidianità sociale: perché questa prova ci renda migliori e più attenti al nostro Prossimo ed al valore che Egli ha per le nostre vite. Da solo nessuno si salva e da soli la vita è più triste", conclude lo storico direttore della Sala di Comunità di a Magenta (30 anni di CTN in questo 2020!). "Al termine di tutto, Vi aspettiamo, come sempre, in via San Martino 19, più amici che mai!". Per il cartellone delle proposte condivise Acec: www.chiesadimilano.it - Facebook: ACEC Milano.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro