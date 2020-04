COVID-19: sono 21 i casi a Castano

Salgono a 21 i casi di positività al Coronavirus a Castano. "Purtroppo mi dicono, inoltre, di un aumento inspiegabile di persone in giro. Non va bene, chi non capirà verrà sanzionato".

Salgono a 21 i casi di positività al Coronavirus a Castano Primo. Lo ha comunicato, nel consueto aggiornamento quotidiano, il sindaco Giuseppe Pignatiello: "L'altra notizia, purtroppo, non buona è che le indicazioni che mi vengono fornite, principalmente dalla Polizia locale, parlano di un aumento inspiegabile di persone in giro per la città. Dico inspiegabile perché non può essere assolutamente il bel tempo o la situazione che in qualche modo comincia a migliorare e che spinge la gente a fare scelte di questo tipo. Sappiamo bene che il problema non è risolto e che serve continuare a stare in casa e a comportarsi in maniera responsabile. Chi non capirà, allora, verrà sanzionato, perché la disattenzione e la mancanza di correttezza di qualcuno crea difficoltà agli altri".

