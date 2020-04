Un caso in più a Robecchetto

C'è un cittadino in più risultato positivo al Coronavirus. La comunicazione del sindaco Giorgio Braga: "La situazione nel nostro Comune è quindi di un totale di 15 casi positivi".

Un caso in più di positività al Coronavirus a Robecchetto con Induno e Malvaglio. La comunicazione, come sempre, arriva direttamente dal sindaco Giorgio Braga: "La situazione nel nostro Comune è quindi di un totale di 15 casi positivi. Sei persone sono al proprio domicilio e stanno bene. Quattro persone dall'inizio dell'epidemia, e che avevo già segnalato, sono decedute. Cinque persone sono ricoverate, tre stanno bene ma due purtroppo sono ancora in terapia intensiva. Abbiamo anche quattro 'casi clinici', vuol dire che presentano i sintomi ma, considerato che stanno bene, non gli è stato effettuato il tampone. Abbiamo, infine. 28 persone in quarantena. A tutti loro ed alle famiglie va la nostra massima solidarietà e vicinanza in questo momento difficile".

