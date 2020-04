BMW R1250RS

La categoria delle Sport Touring tanto in voga negli anni ’80 e ’90 è stata relegata a ruolo di comprimaria in un mercato fatto di estremi che vanno dal turismo puro all’Ipersportiva...

La categoria delle Sport Touring tanto in voga negli anni ’80 e ’90 è stata relegata a ruolo di comprimaria in un mercato fatto di estremi che vanno dal turismo puro all’Ipersportiva da altre prestazioni passando dalle varie moto di 'moda'. Vero che una volta erano di più i motoviaggiatori normali, quelli da WE lungo, quelli che amavano viaggiare, anche in coppia, ma con quel piglio sportivo che dava soddisfazione al Pilota senza necessariamente avere cavalli esagerati e semimanubri da gestire. Moto, le Sport Touring che grazie alle loro doti di versatilità, protezione e capacità di carico permettevano di divertirsi sulle curve e accontentare la compagna nella gita al mare. In un mercato dove le Naked si dimostrano meno impegnative e, di solito, meno costose, dove le GS, per restare in casa BMW la fanno da padrone insieme alle altre Maxi-enduro a dare senso alla parola turismo questa R1250RS diventa una voce fuori dal coro. Sembra grossa, in effetti non è piccola, sembra poco maneggevole, eppure bastano pochi metri per rendersi conto di quanto sia amichevole questa BMW, i quasi 250 kg sembrano molti meno, e dopo un po’ di chilometri non si vorrebbe più scendere. Una ciclistica efficace che mostra le sue doti anche quando si spinge un po’ di più, e che supporta un motore che è l’ultima versione del Boxer raffreddato a liquido che regala ben 136 CV, ma lo fa in maniera progressiva e regolabile insieme alle mappature del motore. Tanti contenuti di pregio e finiture di alto livello come di consueto per la casa Bavarese e tanta elettronica a servizio del confort e della sicurezza. ABS e Traction control regolabili, ma anche cruise control e sospensioni attive, comfort con manopole riscaldabili e plexiglass regolabile, strumentazione TFT; insomma il massimo. Equipaggiata con ampie borse laterali diventa la compagna ideale per viaggi senza rinunciare a un pizzico di sportività. Una moto da usare tutti i giorni, perfetta per fughe veloci e pronta per viaggi anche in coppia, un compromesso dove le rinunce sono davvero poche. In vendita ad un prezzo che parte da 15.650 euro, ma destinato inevitabilmente a salire con i vari optional irrinunciabili su una due ruote di questo livello.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro