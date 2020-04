Cuggiono: 14 i casi di Covid-19

Inutile negarlo, il virus in paese c'è, gira, nonostante le attenzioni della popolazione, che, forse in alcuni casi, si stanno 'ammorbidendo'.

Sono saliti anche nel territorio di Cuggiono i casi ufficiali di Covid-19: attualmente l'ATS regionale ne dichara 14. Un numero che conteggia sia quelli attualmente positivi che i decessi, ma come detto già alcuni giorni fa, rimangono in sospeso alcune posizioni di decessi non verificati e cittadini in attesa a verifiche o non sottoposti a tamponi.

Inutile negarlo, il virus in paese c'è, gira, nonostante le attenzioni della popolazioni... che, forse in alcuni casi, si stanno 'ammorbidendo', come la stessa Maria Teresa Perletti ha segnalato stamane: "Questa mattina sono uscita per la spesa ed ho visto in giro troppa troppa troppa troppa troppa troppa troppa gente!!!!!!! - ha commentanto sul suo profilo Facebook - Gente che faceva "salotto" fuori dai negozi non rispettando le distanze! Ci si sente anche ad un metro di distanza!!!!! Ve lo chiedo per favore: RISPETTATE LE REGOLE!!!!

Non è finita... avendo posteggiato in via Cavour ho fatto un pezzo di via Piantanida... ed ho visto sul davanzale di due finestre dei guanti usati appoggiati lì...

Ma la vogliamo capire una volta per tutte che siamo potenzialmente tutti asintomatici??

Che i propri rifiuti (mascherine, guanti) vanno conferiti nei rifiuti in un determinato modo e non lasciati in giro?? Dov'è il senso civico ed il rispetto per gli altri?".

Intanto, venerdì si è proceduto ad un primo intervento di sanificazione in paese, come ha comunicato alla popolazione Cristian Vener: "Lunedì abbiamo inviato un invito di intervento e la nostra disponibilità per la comunità del Comune di Cuggiono. Ringraziamo la commissaria prefettizia e tutti gli uffici preposti che si sono attivati per l'intervento di sanificazione, in particolare nelle zone di pertinenza delle varie attività commerciali e/ o di servizio che rimangono aperte (farmacie, supermercato, banche, posta, ospedale, attività autorizzate all'apertura e fornitura di servizi...)".

Molti cittadini, intanto, chiedono informazioni per poter avere le mascherine e precisazioni per gli spostamenti, un po' come avviene ormai in tutti i Comuni limitrofi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro