Accademia BMV per il COVID-19

La società di Magnago e Bienate e Vanzaghello ha deciso di dare il suo contributo a favore della Croce Azzurra di Buscate, per l'importante lavoro che svolge sul territorio.

La solidarietà scende in... campo. E mai, come stavolta, termine è più azzeccato, perché protagonista è l'Accademia BMV. Eccola, infatti, in prima linea per dare un suo sostegno e contributo a chi è in prima linea nella difficile e grave emergenza Coronavirus. La società del nostro territorio (Prima squadra, dirigenti, collaboratori e il presidente) ha, infatti, deciso di dare una mano alla Croce Azzurra di Buscate, per l'importante lavoro che, costantemente, svolgono nel territorio. "Voglio ringraziare il gruppo per questo bellissimo gesto - dice l'assessore di Magnago, Angelo Lofano - Siamo di fronte ad una complessa battaglia che si vince tutti assieme".

