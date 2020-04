Mascherine a tutte le famiglie

Mascherine per tutti i cittadini di Nosate, in arrivo direttamente nella cassetta della posta. È l’ultima iniziativa dell’Amministrazione comunale, grazie al Sovrano Ordine di Malta.

Mascherine gratuite per tutti i cittadini di Nosate, in arrivo direttamente nella cassetta della posta. È l’ultima iniziativa dell’Amministrazione comunale, che è riuscita ad accaparrarsi due carichi di dispositivi di protezione personali atti a mitigare il rischio da COVID-19, forniti dal Sovrano Ordine di Malta - ordine religioso laicale della Chiesa Cattolica, impegnato in tutto il mondo in attività umanitarie. La distribuzione del primo carico da 300 mascherine partirà e si concluderà nel fine settimana, con la consegna di 1 mascherina imbustata per ciascuna delle circa 350 famiglie nosatesi. Nel corso della prossima settimana, poi, un secondo carico garantirà la distribuzione di almeno un’altra mascherina per ciascuna famiglia. L’Amministrazione allerta di diffidare da chi citofonerà ai cittadini chiedendo di entrare in casa a nome del Comune o della Protezione civile, perché si tratta di una modalità non prevista. Nosate è anche pronta ad erogare i buoni spesa alle persone che ne faranno richiesta, potendo contare su una dotazione finanziaria di 3.400 euro garantita a livello centrale. Sul sito del Comune è disponibile un modulo di autocertificazione nel quale dichiarare il totale delle entrate mensili del nucleo familiare pre-emergenza, la riduzione delle entrate imputabili alla crisi e l’entità dei propri risparmi. I servizi sociali si occuperanno poi di vagliare le richieste pervenute e determinare l’entità dell’aiuto economico, pensato per professionisti o commercianti costretti a stoppare l’attività lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria e quindi privi di entrate. Non è prevista al momento una cifra precisa, perché gli aiuti verranno riparametrati in base al numero di domande pervenute. C’è da precisare che la cifra è pensata per aiutare i beneficiari ad acquistare generi alimentari e di prima necessità da qui al 15 aprile, quindi per due settimane, come da ordinanza della Protezione civile e sarà quindi commisurata a questa necessità specifica.

