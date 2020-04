COVID-19: 2 altri casi a Robecchetto

Due nuovi cittadini risultati positivi al Coronavirus a Robecchetto con Induno. "Sono ricoverati, ma stanno bene - ha scritto il sindaco Giorgio Braga, comunicandolo al paese".

Due nuovi casi di positività al Coronavirus a Robecchetto con Induno e Malvaglio. Lo ha confermato il sindaco Giorgio Braga, nel suo consueto messaggio di giornata, appunto, per informare la cittadinanza sugli sviluppi della situazione. "Le persone sono ricoverate - ha scritto - ma stanno bene. Ricordate: rispettiamo le regole. Non siamo ancora usciti dall'emergenza per cui si esce da casa solo per motivi di lavoro o di estrema necessità; non vanifichiamo gli sforzi che tutti noi abbiamo fatto fino ad ora".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro