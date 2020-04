Città deserta, ma gli spacciatori non mancano. Due arresti per spaccio nella serata di martedì. E’ accaduto a Corbetta dove i carabinieri della locale stazione hanno fermato due persone.

Città deserta, ma gli spacciatori non mancano. Due arresti per spaccio nella serata di martedì. E’ accaduto a Corbetta dove i carabinieri della locale stazione stavano perlustrando la zona. Arrivati in via Sandro Pertini hanno notato due uomini che cedevano dello stupefacente. Sono intervenuti e li hanno bloccati scoprendo che la sostanza che stavano vendendo era sospetta cocaina. I militari hanno continuato gli accertamenti procedendo alla perquisizione dell’abitazione dei due uomini sequestrando, complessivamente, 4 grammi e mezzo di cocaina suddivisa in dosi, 1,5 grammi di hashish e 8 grammi di mannitolo, oltre a 350 euro in banconote di vario taglio e un bilancino di precisione. Gli arrestati sono un 39enne operaio di Corbetta e un 46enne anche lui di Corbetta, di professione giardiniere, entrambi pregiudicati. Sono stati rimessi in libertà su disposizione dell’autorità giudiziaria e sanzionati per non avere rispettato le disposizioni in atto per la prevenzione della diffusione del Covid – 19.

