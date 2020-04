COVID-19: caso in più a Castano

C'è un nuovo cittadino risultato positivo al Coronavirus a Castano. "Tutte le situazioni rimangono, comunque, stabili - afferma il sindaco Giuseppe Pignatiello".

C'è, purtroppo, un nuovo caso di positività al Coronavirus a Castano Primo. A darne l'annuncio, come sempre, è stato nelle scorse ore, il sindaco Giuseppe Pignatiello: "Abbiamo una persona in più colpita dal COVID-19 - afferma - Le situazioni rimangono tutte abbastanza stabili, quindi c'è una buona speranza per il futuro. Nel frattempo, come Amministrazione comunale stiamo andando avanti nel mettere in campo una serie di ulteriori iniziative di vicinanza e sostegno alla cittadinanza".

