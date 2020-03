Nei boschi per la droga

Sorpresi mentre andavano ad acquistare stupefacenti nei boschi. Denunciati due uomini dagli agenti di Polizia locale di Castano Primo. L'operazione nei giorni scorsi.

Anche in tempo di Corona virus non cessa l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei poliziotti locali di Castano Primo. Lo scorso pomeriggio una pattuglia ha intercettato in località Sant’Antonino due soggetti proprio mentre si stavano inoltrando nella boscaglia per andare a reperire sostanze stupefacenti. I due uomini, di età compresa tra i 40 ed i 50 anni, provenienti da Domodossola ed Arona, che vantavano un curriculum criminale collegato agli stupefacenti e al porto di armi alla vista della pattuglia cercavano di eludere il controllo, uno facendo finta di urinare dietro un albero e l’altro cercando di inoltrasi nel bosco con un cane che portava al guinzaglio. Fatti uscire venivano identificati, anche se uno cercava in un primo momento di fornire generalità alterate, e solo quando stava per essere portato a foto segnalamento tirava fuori un documento di riconoscimento. Veniva richiesto in loco anche l’ausilio di un’altra pattuglia della polizia locale composta dal Vice Comandante e da un Sovrintendente, che prontamente giungeva sui luoghi e si procedeva a deferire così i due soggetti all’Autorità Giudiziaria. Dall’attività espletata si apprendeva anche il modus operandi degli spacciatori e dei tossicodipendenti, che in tempo di restrizioni dovute all’emergenza COVID-19 faticano a reperire sostanze in loco e si spostano così anche di molti chilometri dai luoghi di residenza.