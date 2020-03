Inveruno: mascherine ai cittadini

"Avviso che da inizio settimana prossima (lunedì) verranno distribuite due mascherine per nucleo familiare al domicilio, direttamente nella cassetta delle lettere".

Oltre 30 casi di cittadini positivi al Covid-19, tante attività che fanno consegne a domicilio, molti volontari e voglia di reagire. La comunità e le istituzioni di Inveruno reagiscono all'emergenza Coronavirus stringendosi come comunità e invitando a restare a casa per superare questa fase emergenziale. Ma anche con grande attenzione quando è necessario uscire, anche per questo da lunedì il comune distribuirà gratis due mascherine a famiglia.

"Avviso che da inizio settimana prossima (lunedì) verranno distribuite due mascherine per nucleo familiare al domicilio - spiega il Sindaco Sara Bettinelli - Sono mascherine igienizzabili a 60º/90ºC e quindi riutilizzabili. Il loro scopo è contrastare l’effetto dropplet.

La distribuzione avverrà grazie alla rete di volontari, e durerà tutta la settimana.

Nessuno suonerà alla porta, le troverete nella vostra buca delle lettere all'interno di una busta del Comune.

Le mascherine sono quasi introvabili in questo periodo. Questa iniziativa è realizzabile grazie alla fondamentale collaborazione dell’azienda Fabert Srl di Bertani Maurizio Andrea e Giovanni, nostri concittadini a cui va il nostro ringraziamento!".

Il messaggio di aggiornamento del Sindaco: