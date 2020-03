Bocelli canta in Duomo

Un concerto di musiche sacre, ovviamente senza pubblico, a Pasqua. Andrea Bocelli ha risposto all'invito del sindaco di Milano, Beppe Sala, in accordo con la Chiesa milanese.

L'appuntamento è per il giorno di Pasqua, in Duomo. Un momento certamente carico di emozioni in un periodo di grande emergenza e di difficoltà come quello con cui ci stiamo confrontando ormai da settimane. Sarà, allora, lì nel cuore di Milano, Andrea Bocelli, invitato dal sindaco Beppe Sala, in accordo con la Chiesa milanese, per fare un concerto, da solo, di musiche sacre. "Non ci sarà, ovviamente, pubblico - precisa il primo cittadino del capoluogo lombardo - Però l'iniziativa verrà trasmessa in streaming in tutto il mondo".