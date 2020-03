A Dairago merenda 'insieme'

Si potrà partecipare all'iniziativa accedendo a un'applicazione attraverso hangouts.

La merenda è un'abitudine piacevole, specialmente per i giovani. Ed è bello farla insieme. Perché negarsi il piacere, anche nella fase di emergenza del Covid-19, ha pensato il comune di Dairago? Ecco allora l'idea sfornata di fresco: una consumazione di the, latte, brioche, insomma tutto quanto si può considerare nel novero della merenda con un "giro alle 5" con ragazzi ed educatori del centro di aggregazione giovanile insieme. Si potrà partecipare all'iniziativa accedendo a un'applicazione attraverso hangouts. Per maggiori informazioni occorre contattare il numero 370 -12.83.720 oppure inviare una email alla casella di posta girovagando [dot] studioinsieme [at] gmail [dot] com. La merenda procederà per turni ovvero il lunedì e giovedì per i ragazzi di prima media, mercoledì e venerdì per quelli di seconda e terza e martedì per gli studenti delle superiori. Dalle cinque alle sei, quindi, con buona pace del Covid-19, i ragazzi dairaghesi, sia pure online, consumeranno una merenda insieme. E anche questo rafforza lo spirito di aggregazione di una realtà, specie se di dimensioni contenute come Dairago.