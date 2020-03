COVID-19: un decesso a Robecchetto

Una persona, purtroppo, risultata positiva al Coronavirus è morta e un'altra è in terapia intesiva. Ci sono, poi, due casi in più di positività. La comunicazione del sindaco.

Una persona deceduta, un'altra in terapia intensiva e due casi di positività in più al Coronavirus. A darne comunicazione, come sempre, è il sindaco di Robecchetto con Induno e Malvaglio, Giorgio Braga: "Purtroppo una delle persone appartenenti alla nostra comunità e positiva al COVID-19 è deceduta ed un'altra è in terapia intensiva - ha scritto il primo cittadino - Ho espresso le mie condoglianze alla famiglia a nome anche di tutti voi, così come ho fatto un grosso in bocca al lupo da parte di tutti noi alla famiglia del concittadino in terapia intensiva. Vi devo anche segnalare che abbiamo due casi di positività in più, portando in totale il numero dei positivi a nove. Ripeto non bisogna lasciarsi andare ad inutili angosce e paure.

Questo è il momento della solidarietà e della responsabilità. Ho voluto sottolineare questo anche in relazione all'audio girato nella nostra comunità, ricordiamoci che stiamo parlando di malattia e che per prima cosa dobbiamo essere vicini alle persone ammalate ed alle loro famiglie. Siate responsabili, rispettate le regole con grande senso civico. Chi è anziano, solo o con particolari fragilità ed ha bisogno di aiuto può contattare il numero verde comunale 800232123 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 ed il lunedì, martedì, giovedì anche dalle 14 alle 18".